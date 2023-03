Oscar 2023: i favoriti nella corsa alla statuetta più ambita

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La cerimonia più attesa dell'anno è alle porte: aspettando di conoscere i vincitori ufficiali, in tutto il mondo impazzano pronostici e indiscrezioni sui candidati alle statuette più ambite dell'universo cinematografico.

Il più gettonato, come sempre, è l'Oscar più importante, quello al miglior film. I pronostici vedono in pole position “Everything Everywhere All at Once”di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, forte delle sue 11 nomination complessive.

Ad insidiarne il podio il meta-cinematografico e da noi preferito “The Fabelmans”, che meriterebbe molto di più la vittoria della statuetta principale, e un altro grande lungometraggio come “Gli spiriti dell'isola” di Martin McDonagh.

Daniel Kwan e Daniel Scheinert partono favoriti anche nella categoria del miglior regista, ma anche qui noi tifiamo per Steven Spielberg e Martin McDonagh, gli autori dei due film sopracitati.

Attrici e attori

Una gran bella sfida è quella per l’Oscar alla miglior attrice protagonista: Cate Blanchett (“Tár”) dovrebbe spuntarla, ma dovrà stare attenta alla concorrenza di Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”). Ancora più incerta è la lotta per il titolo di miglior attore protagonista, con Austin Butler (“Elvis”) e Brendan Fraser (“The Whale”) pronti entrambi ad alzare la statuetta: se, però, come si dice, tra i due litiganti il terzo gode, chissà che Colin Farrell (“Gli spiriti dell'isola”) non possa sorprendere tutti e portarsi a casa l'ambito Oscar.

Scelte in apparenza più scontate sembrano quelle dei non protagonisti: nella categoria femminile Angela Bassett (“Black Panther: Wakanda Forever”) non dovrebbe avere problemi, così come Ke Huy Quan (“Everything Everywhere All at Once”) nella cinquina maschile.

Loading...

Animazione, film internazionali e documentari

Praticamente scontata la vittoria del “Pinocchio” di Guillermo del Toro nella categoria del miglior film d'animazione, così come appare quasi impossibile che “Niente di nuovo sul fronte occidentale” non si porti a casa il premio come miglior lungometraggio internazionale per la Germania.



Molto più accesa è invece la lotta nella categoria del miglior documentario dove la statuetta se la giocano due grandi lungometraggi come “Navalny”, un documentario-inchiesta che approfondisce e indaga su quanto accaduto nell’agosto del 2020 ad Alexei Navalny, e “Tutta la bellezza e il dolore”, incentrato sull'attivista Nan Goldin e vincitore del Leone d'oro all'ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Altri premi

Se per la miglior sceneggiatura non originale dovrebbe avere la meglio “Women Talking” di Sarah Polley, per quella originale parte invece in pole position “Gli spiriti dell'isola” di Martin McDonagh.

Nella categoria del miglior makeup & hairstyling c'è anche l'italiano Aldo Signoretti per “Elvis”: potrebbe anche farcela, ma il favorito sembra essere “The Whale” per l'ottimo trucco creato per il personaggio di Brendan Fraser.

Infine, sempre per quanto riguarda il cinema italiano, da ricordare l'importante candidatura per il miglior cortometraggio in live action ad Alice Rohrwacher per il suo toccante “Le pupille”: facciamo il tifo per lei e ci auguriamo la spunti su “An Irish Goodbye”, titolo che in molti danno come favorito della cinquina.