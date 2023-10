Oscar di Bilancio: dalla Campania in lizza grandi aziende e public utilities

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Autostrade per l’Italia, Gori SpA, Nusco SpA, sono imprese presenti sul territorio campano che si candidano all’Oscar per i migliori bilanci di sostenibilità. Il premio che FERPI organizza insieme a Borsa Italiana e a Università Bocconi, è stato presentato nella tappa napolatana del roadshow nazionale. Giunto alla 59° edizione, quest’anno il tema è “Valore condiviso. Il futuro della rendicontazione si scrive oggi”. Sarà possibile candidarsi fino al 20 ottobre.

Invito alle eccellenze imprenditoriali del Sud

«La Campania e il Sud custodiscono eccellenze imprenditoriali che hanno la possibilità di far convergere sostenibilità e innovazione per una rendicontazione responsabile e attenta al futuro – ha detto Elena Salzano, Consigliera Nazionale nell’invitare le imprese a cogliere l’opportunità di candidarsi all’Oscar di Bilanci – Aziende capaci di condividere le proprie buone pratiche e rappresentare il tessuto economico che contribuisce attivamente alla narrazione di una nuova era».

Loading...

Edizione 2022 con 310 candidati

Il premio Oscar di Bilancio nasce dalla volontà di promuovere tra le aziende una cultura di rendicontazione trasparente, chiara e partecipativa, finalizzata a comunicare in modo efficace le scelte strategiche che pongono al centro le persone e il progresso socio-culturale ed ambientale.Nell’ultima edizione le candidature sono state 310 con 12 vincitori, per il 2023 sono invece previste 10 categorie cui si aggiungono 4 premi speciali.

A presentarli in dettaglio il Coordinatore dell’Oscar di Bilancio Andrea Razeto che ha sottolineato come il premio sia «un’ottima occasione per le aziende di mettersi in gioco e far emergere le organizzazioni virtuose nella rendicontazione e nell’impegno sulla sostenibilità».

«I professionisti della comunicazione e delle relazioni pubbliche hanno un ruolo fondamentale nell’accompagnare le imprese nel percorso evolutivo della Responsabilità Sociale d’Impresa – ha evidenziato Assia Viola, delegata FERPI Campania, considerato che da alcune ricerche emerge che la reputazione rappresenta mediamente oltre il 60% del valore del mercato di un’organizzazione complessa».