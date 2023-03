Oscar: “Everything Everywhere All at Once” è il film dell’anno. Spielberg a mani vuote

Ascolta la versione audio dell'articolo

“Everything Everywhere All at Once” dei Daniels è il miglior film dell’anno. In una serata davvero poco entusiasmante, Daniel Kwan e Daniel Scheinert hanno trionfato con ben 7 statuette, tutte di peso, tra cui quella alla migliore attrice protagonista, Michelle Yeoh; e ancora l’Oscar per la miglior regia oltre a quello per la miglior sceneggiatura originale. Il film ha ottenuto anche le statuette per il miglior attore non protagonista, Ke Huy Quan, e la migliore attrice non protagonista, un’emozionatissima Jamie Lee Curtis (figlia di Tony Curtis e Janet Leigh), che lo ha dedicato al “plurale” a tutti i suoi familiari e colleghi, e quello per il montaggio a Paul Rogers. Inutile dire che i mancati premi a “The Fabelmans” e a Cate Blanchett (“Tar”) hanno lasciato l’amaro in bocca, come spieghiamo nel pezzo di critica.

L’Oscar per il migliore attore protagonista è stato vinto da Brendan Fraser per “The Whale” di Darren Aronofsky.

L’Oscar per il miglior film internazionale è stato vinto da “Niente di nuovo sul fronte occidentale” del regista tedesco Edward Berger. Il film tedesco, che si è aggiudicato 4 statuette, è stato premiato anche per la miglior scenografia, assegnato a Christian M. Goldbeck ed Ernestine Hipper, per la miglior fotografia a James Friend, e per la miglior colonna sonora a Volker Bertelmann.

“Navalny”

L’Oscar più emozionante della serata, quello per il miglior documentario, è stato vinto da “Navalny” diretto da Daniel Roher. A ritirare il premio anche la moglie dell’oppositore russo, ancora in prigione.

Il premio per la miglior sceneggiatura non originale è stato assegnato a Sarah Polley per “Women Talking”.