Oscar Farinetti inaugura Green Pea, primo mercato dedicato al sostenibile e al riciclo

La struttura, in acciaio e legno montati a secco e completamente smontabile, è ricoperta da un guscio di lamelle frangisole in legno, filtro tra le funzioni distribuite nei diversi piani e l’ambiente. Termo-trattati, questi elementi provengono dalle foreste distrutte dalla tempesta Vaia in Veneto.

L’intera prospettiva è proiettata verso l’alto, a cercare la luce originale: nella trama organica delle facciate si inserisce la vegetazione, che diventa vero e proprio materiale costitutivo dell'architettura. La sequenza di ambienti interni, accoglienti e flessibili, culmina nello spazio di intrattenimento del grande tetto giardino attrezzato, permeato da serre bioclimatiche.

«L’edificio - spiega Cristiana Catino - è concepito come un organismo naturale, che respira e fa respirare, protegge dal sole, vibra a seconda della luce e della crescita della vegetazione. Per ridurre al minimo il suo carbon footprint Green Pea è alimentato da fonti di energia rinnovabili: pozzi geotermici, pannelli fotovoltaici e solari, mini-pale eoliche e pavimenti per il recupero dell’energia cinetica».

From duty to beauty: la struttura interna si sviluppa su 5 piani, dedicati a un nuovo modo di fare shopping. Perché chi entra nel mall innanzitutto viene accerchiato da informazione e formazione sul cambiamento climatico, la sostenibilità e l’importanza di cambiare il proprio rapporto con il consumo di energia, il movimento, la casa, l’abbigliamento e il tempo libero.

Nei piani l’offerta è quella dei prodotti di 100 Partner suddivisi nelle categorie Life, Home, Fashion, Beauty e Otium Pea Club: da grandi player interazione e nazionali come FCA, Iren, Enel X, TIM, UniCredit, Mastercard a marchi della casa smart e sostenibile come Whirlpool, Valcucine, Roda, Gervasoni, Riva 1920, Pianca, Rubelli, Artemide, Driade e FontanaArte, fino al fashion.