Oscar green di Coldiretti: dal foglio ricavato dallo scarto dell’aglio all’«agri drive in»

Dal foglio antispreco ricavato interamente dagli scarti dell’aglio alla “pescatrice di plastica”, da chi ha ideato un orto completamente automatizzato a chi ha abbandonato una carriera nella City londinese e come dirigente di Amazon per fare marmellate e garantire energia pulita.

Sono alcune delle innovazioni nate dall’ingegno dei giovani italiani premiate con l’Oscar Green di Coldiretti, appuntamento promosso, con il patrocinio del ministero delle Politiche agricole e di quello delle Politiche giovanili, nella Giornata Internazionale della consapevolezza sulle perdite e sprechi alimentari proclamata dalle Nazioni Unite.

Sostenibilità al primo posto

Rosa Ferro ha pensato di riutilizzare lo scarto della lavorazione dell’aglio (la tunica) che produce in azienda, per realizzare fogli di una carta elegante e delicata senza l'aggiunta di componenti chimici.

Fabrizio Medulla, insieme ad un gruppo di amici universitari e farmacisti, « ha usato le piante officinali della sua Sicilia per estrarne degli oli essenziali e creare un ecosapone completamente biologico».

Sul suo peschereccio nelle Marche, Chiara Meriti combatte contro l'inquinamento del mare, «facendosi carico di costi e sforzi per selezionare la plastica che si ritrova nelle reti dal pesce e di trasportarla a terra per affidarla a chi di dovere per essere smaltita».

Andrea Liverani invece conquista l'oscar della Coldiretti con una startup con la quale ha attivato una partnership per un progetto di rete sperimentale sull'agricoltura di precisione di 10 aziende agricole in Sardegna «con l’obiettivo di evitare lo spreco d'acqua e somministrare solo il concime e il fertilizzante strettamente necessario».

Giovanni Zuanon ha invece inventato il primo “Agri drive in” dove gustare spuntini a km zero e birra artigianale in piena campagna, davanti a un bel film, nella propria auto, in compagnia dei propri familiari e amici senza nessun rischio di contagio Covid.