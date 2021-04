Oscar 2021: «Nomadland» è il film dell’anno con tre statuette

Niente premio per Laura Pausini

Niente da fare per Laura Pausini e Diane Warren che erano candidate con “Io sì”. Questa premiazione ha offerto anche il miglior momento televisivo grazie al gioco che ha visto protagonista Glenn Close, ancora mai premiata dall’Oscar - ed è una vera ingiustizia - ma sempre al top anche quanto a simpatia e autoironia.

L'Oscar per il miglior montaggio a Mikkel E. G. Nielsen per “Sound of Metal”, sul podio anche per il miglior sonoro a Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés e Phillip Bladh.

Miglior fotografia

La statuetta per la miglior fotografia è stata vinta da Erik Messerschmidt per “Mank”, premiato anche per la miglior scenografia di Donald Graham Burt e Jan Pascale.

A vincere per il miglior cortometraggio è stato “Due estranei (Two Distant Strangers)” per la regia di Travon Free e Martin Desmond Roe. “Oggi la polizia ucciderà 3 persone, domani ucciderà 3 persone, dopodomani altre 3. Perché in media la polizia negli Stati Uniti uccide 3 persone al giorno, un migliaio di persone all'anno. E sono per lo più persone di colore. James Baldwin disse una volta che la peggior cosa che può essere una persona è essere indifferente. Quindi vi chiedo di non essere indifferenti” ha così festeggiato il premio Travon Free.



I premi per il miglior trucco e quello per migliori costumi sono andati a “Ma Rainey’s black bottom”. Incredibilmente e ingiustamente, per due riconoscimenti che sanno tanto di “politically correct” più che di merito, “Pinocchio” di Matteo Garrone non ce l'ha fatta.