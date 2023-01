Oscar nomination: favoriti “The Fabelmans”, “Gli spiriti dell'isola” e “Everything Everywhere All at Once”

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Svelate le nomination ai prossimi premi Oscar: in attesa di scoprire i vincitori durante la cerimonia di premiazione del 12 marzo, sono state annunciate le candidature ai premi più ambiti del mondo del cinema.



C'è anche un pizzico di cinema italiano con la presenza del bellissimo “Le pupille” di Alice Rohrwacher nella categoria del miglior cortometraggio in live action e di Aldo Signoretti, candidato per il trucco di Elvis . Nella categoria principale sono dieci i titoli che si contenderanno la statuetta per il miglior film: in prima fila partono i due vincitori dei Golden Globe più importanti, “The Fabelmans” di Steven Spielberg e “Gli spiriti dell'isola” di Martin McDonagh, due pellicole di grande valore che dovranno però guardarsi le spalle da “Everything Everywhere All at Once”, una delle sorprese della scorsa stagione.

Loading...

Gli altri sette candidati sono “All Quiet on the Western Front” di Edward Berger, “Avatar: La via dell'acqua” di James Cameron, “Elvis” di Baz Luhrmann, “Tár” di Todd Field, “Top Gun: Maverick” di Joseph Kosinski, “Women Talking” di Sarah Polley e “Triangle of Sadness” di Ruben Östlund.

Oscar: i film in nomination Photogallery10 foto Visualizza

Quest'ultimo è stato nominato un po' a sorpresa anche nella categoria del miglior regista: Östlund non parte però certamente favorito e dovrà vedersela con Steven Spielberg (“The Fabelmans”), Martin McDonagh (“Gli spiriti dell'isola”), Todd Field (“Tár”) e la coppia Daniel Kwan-Daniel Scheinert (“Everything Everywhere All at Once”).

Attrici e attori

Come miglior attrice protagonista c'è una cinquina davvero di altissimo livello: dalla monumentale Cate Blanchett di “Tár” (probabilmente la principale favorita) alla memorabile Michelle Williams di “The Fabelmans”, passando per la quotatissima Michelle Yeoh di “Everything Everywhere All at Once”, la splendida Ana de Armas di “Blonde” e la sorprendente Andrea Riseborough di “To Leslie”.Non sono però da meno gli attori protagonisti: i cinque candidati sono Austin Butler per “Elvis”, Colin Farrell per “Gli spiriti dell'isola”, Brendan Fraser per “The Whale”, Paul Mescal per “Aftersun” e Bill Nighy per “Living”. Come miglior attore non protagonista il favorito assoluto è Ke Huy Quan di “Everything Everywhere All at Once”: già vincitore del Golden Globe della categoria, dovrà vedersela con Brian Tyree Henry (“Causeway”), Judd Hirsch (“The Fabelmans”) e con due interpreti del bellissimo “Gli spiriti dell'isola”, Brendan Gleeson e Barry Keoghan. La cinquina delle migliori attrici non protagoniste vede invece nominate Angela Bassett, grande favorita per “Black Panther: Wakanda Forever”, Hong Chau (“The Whale”), Kerry Condon (“Gli spiriti dell'isola”) e due interpreti di “Everything Everywhere All at Once”, Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu.