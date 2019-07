Oscurato falso sito web con nome e logo di Bankitalia Per il Cert di via Nazionale obiettivo del sito pirata www.bancaditalia.net «potrebbe essere stato quello di appropriarsi indebitamente di credenziali (nome utente e password) e/o di condurre campagne di phishing»

Oscurato e reso inutilizzabile un sito web falso con nome e logo della Banca d'Italia, messo in piedi probabilmente allo scopo di appropriarsi di password e credenziali degli internauti. Lo rende noto lo stesso istituto di via Nazionale, che ha rilevato l'esistenza in Rete di un sito denominato "www.bancaditalia.net" che utilizzava impropriamente il nome e il logo di Bankitalia.

« Lo scopo di questo sito potrebbe essere stato quello di appropriarsi indebitamente di credenziali (nome utente e password) e/o di condurre campagne di phishing utilizzando come mittente indirizzi di posta elettronica del tipo @bancaditalia.net», spiega una nota dell'istituto. A tutela degli utenti di Internet, il Cert della Banca d'Italia (un team di specialisti di sicurezza informatica per lo studio e il monitoraggio della minaccia cyber) «ha segnalato l'episodio alle Autorità competenti, riservandosi ogni altra iniziativa a tutela delle proprie ragioni e della propria immagine». Il sito istituzionale della Banca d'Italia, conclude la nota, «è www.bancaditalia.it».