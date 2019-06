Oslo e Praga in contromano: sono gli unici Paesi europei ad aumentare i tassi di Mara Monti

Bloomberg

3' di lettura

La Norvegia si chiama fuori dal club delle Banche centrali che finora hanno mostrato una visione della politica monetaria espansiva e per la terza volta ha alzato il costo del denaro portando il tasso di riferimento all’1,25 per cento. È da settembre che Norges Bank, la Banca centrale norvegese, ha abbracciato una politica monetaria restrittiva e non sembra intenzionata a cambiare visione dal momento che ha lasciato aperta la porta ad altri possibili rialzi.

L’economia domestica norvegese resta solida, secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale della Banca centrale, ma persistono incertezze esterne per il rallentamento delle economie dei principali paesi industrializzati con ricadute sulle prospettive del prezzo del petrolio: secondo le previsioni degli economisti, un altro rialzo dei tassi potrebbe avvenire in settembre, fino all’1,5 per cento.

La decisione della Banca centrale norvegese è arrivata dopo una serie di annunci da parte delle principali Banche centrali mondiali di tutt’altro tenore, a cominciare dalla Fed che non ha escluso una riduzione del costo del denaro, alla Bce pronta a utilizzare nuovamente il Quantitative easing come stimolo per la crescita dell’economia europea e in ultimo la Banca d’Inghilterra che ha lasciato invariati i tassi sui timori della Brexit.

La Norvegia è tra i pochi paesi europei ad abbracciare una politica restrittiva, insieme alla Repubblica Ceca che lo scorso maggio ha alzato il costo del denaro al 2 per cento. Le scelte di politica monetaria della Norvegia sono in controtendenza anche rispetto agli altri paesi dell’Europa del Nord come Svezia e la Danimarca che hanno tassi negativi rispettivamente a -0,25% e -0,65 per cento.

Sebbene la Norvegia sia il più grande esportatore di petrolio nell’Europa occidentale e possieda un fondo sovrano da mille miliardi di dollari, l’economia rimane altamente dipendente dal commercio estero e quindi dall’andamento dell’economia europea. La stessa Norges Bank ha abbassato significativamente la previsione di crescita del Pil al 2% (dal 2,4%) nel 2019 - un tasso di crescita che resta più alto di quello europeo all’1,6% - per i cali previsti nei settori dell’energia e della pesca. Per contro, il prossimo anno le proiezioni sulla crescita del Pil sono state ritoccate all’insù al 2,3% (da 2%). In rialzo anche l’indice dei prezzi al 2,2% con il target tra 1,9% e il 2% in prossimo anno. «L’inflazione è al di sopra del 2% con l’indice headline che a maggio ha toccato il 2,5% anno su anno e l’indice core è al 2,3% - dice Chiara Silvestri, economista di UniCredt-. Ci aspettiamo che l’indice dei prezzi resti su questi livelli grazie alla crescita dei salari, alla crescita della capacità produttiva e all’un effetto ritardato del passato deprezzamento della corona norvegese».