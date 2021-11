Oslo, uomo minaccia passanti con un coltello. Ucciso dalla polizia

Il precedente del 2019

L’uomo era noto alle forze dell’ordine. Nel giugno del 2019, infatti, il trentenne aveva cercato di aggredire, sempre con un coltello, alcune persone a Ankerbroe. Da qui la decisione del tribunale distrettuale di Oslo, nel dicembre del 2020, di sottoporre l’uomo a cure psichiatriche obbligatorie, come ricordano i media norvegesi.



Nessuno dei passanti vittime dell’aggressione di un uomo armato di coltello a Oslo, in Norvegia, è rimasto ferito. Solo uno degli agenti di polizia intervenuti ha riportato ferite. “Finora non abbiamo informazioni che questo atto sia legato al terrorismo”, ha detto il capo della polizia Egil Joergen Brekke in una conferenza stampa. “Sembra essere un atto isolato, quindi non c’è motivo di temere per la sicurezza della città”, ha spiegato, aggiungendo che l’aggressore era noto alla polizia.