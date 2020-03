Ospedale Fiera a Milano, da aprile i primi 50 pazienti in terapia Non sarà più un ospedale da campo ma una struttura ospedaliera da 250 posti. Contagi in leggero calo ma è record di morti (969). Fontana: penso che stia per iniziare la discesa di Sara Monaci

Non sarà più un ospedale da campo, come ipotizzato una settimana fa, ma una vera e propria struttura ospedaliera, con 250 posti per la terapia intensiva, la grande urgenza nella lotta al coronavirus. I lavori nei due ex padiglioni della Fiera di Milano, 25mila metri quadrati all’interno del quartiere Portello, stanno proseguendo su tre turni, 24 ore su 24, con circa 250 lavoratori. L’obiettivo è creare in tempi record, 15 giorni, una struttura che rimarrà in piedi per almeno 6 mesi per sostenere gli ospedali milanesi, lombardi e probabilmente di tutta Italia. Viene definita una «diga» da Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera Milano, proprietaria della struttura.

Il progetto

Le imprese impegnate sono circa 40, reperite con affidamento diretto gestito d’ente fieristico. Sarà una delle più grandi strutture per la terapia intensiva in Europa. Si lavora senza sosta per tirare su le mura prefabbricate: in pochi giorni sono stati realizzati i primi otto moduli, stanze vere e proprie al piano 15, dove i primi pazienti probabilmente arriveranno a inizio aprile. Ogni modulo potrà ospitare sette persone, con altrettanti respiratori. Poi al piano zero ne verranno costruiti altri 15. Ogni modulo ha una sala servizi adiacente.

Il percorso dei medici, la red line, confluisce direttamente negli spogliatoi a loro riservati, cosicché possano uscire e entrare senza indumenti e mascherine contaminate. Ci saranno anche stanze per la radiologia.

Il progetto ingegneristico è stato affidato alla società pubblica Infrastrutture lombarde, controllata dalla Regione Lombardia, specializzata in strutture ospedaliere, mentre i fondi sono stati in parte raccolti dalla Fondazione Fiera e in parte dalla Regione stessa. Gli acquisti dei letti e del materiale ospedaliero è eseguito dalla centrale acquisti lombarda, Aria. Si tratta dunque di una sinergia tra pubblico e privato. Sono già stati fatti e rifatti diversi progetti in una sola settimana, per aggiungere, migliorare o ridisegnare gli spazi. I costi lievitano di giorno in giorno, si parlava di 10 milioni ma la spesa è già abbondantemente superiore. Difficile quantificare adesso la cifra esatta.

Le risorse

Le risorse a gestione diretta sono state utilizzate proprio per la costruzione dell’ospedale, mentre quelle indirette (tra cui la donazione di Silvio Berlusconi e della famiglia Caprotti) vengono utilizzate per comprare attrezzature e respiratori.