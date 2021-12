Ospedali in emergenza, dalle visite agli interventi tornano disdette e rinvii per i malati non covid

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'ultima resa davanti alla pandemia che ormai anche in Italia ha rialzato prepotentemente la testa è quella del Veneto: proprio ieri 14 dicembre la Regione, prima per aumento dei contagi – oltre 4mila nelle ultime 24 ore - ha deciso lo stop ai ricoveri non dovuti al virus che prevedono il passaggio in terapia intensiva, mentre il personale sanitario ogni qualvolta sia possibile è arruolato in pieno nelle vaccinazioni contro il coronavirus. Una serrata di ranghi che di fatto – ma il Veneto è solo la cartina di tornasole di un problema nazionale - comporterà l'ennesimo rinvio di cure per un'ampia fetta di pazienti “non Covid”. E liste d'attesa ancor più lunghe, malgrado i fondi stanziati nei mesi scorsi per programmi specifici messi in piedi dalle Regioni (largamente inadempienti) e ora riconfermati nel Ddl di Bilancio all'esame del Senato.

Un paziente su quattro denuncia lunghe code per diagnosi e ricoveri

Come sempre, a parlare sono i dati: l'ultimo rapporto sulla cronicità presentato da Cittadinanzattiva dedicato emblematicamente alla “cura che ancora non c'è”, ha fotografato l'ombra lunga del Covid. Se è vero che la pandemia ha incrementato il ricorso alla telemedicina (per il 58% delle 64 associazioni interpellate) e che si assiste a un parziale recupero di screening programmati e vaccinazioni, su tutto il resto è buio pesto. Più di un paziente su due (il 52,4%) dichiara che con il virus sono aumentate le criticità nell'accesso alla diagnosi e cura per la propria malattia; per il 40,5% (l'anno scorso era il 35,3%) è più difficile fare una visita specialistica a fronte di ambulatori chiusi o liste d'attesa, mentre la corsa a ostacoli su diagnosi e ricoveri sempre a causa delle lunghe code è denunciata quest'anno da quasi un paziente su quattro (il 39,9% a fronte del 34,5% di un anno fa). E ancora, la pandemia ha reso ancor più complicato per il 62% dei cittadini ottenere il riconoscimento dell'invalidità e dell'handicap: quasi uno su due (il 48,8%) ha avuto difficoltà dovute non solo all'impreparazione dei medici della commissione ma anche a tempi eccessivamente lunghi per la visita di accertamento. Oltre un paziente su cinque (il 22,7%) segnala criticità nell'assistenza protesica e integrativa e le difficoltà sono aumentate rispetto al passato per il 70,8%.

Cure a casa: per il 71% la situazione è peggiorata rispetto al pre-Covid

Per non parlare delle cure a casa: secondo Cittadinanzattiva più di un paziente su tre (34,3%) ha avuto difficoltà nell'Adi (Assistenza domiciliare integrata) e ben il 71% dichiara che la situazione è peggiorata rispetto al pre Covid. E pensare che proprio quest'ultimo fronte è oggetto del principale slogan del ministro della Salute Roberto Speranza, per il post pandemia: “casa come primo luogo di cura”. L'obiettivo dichiarato di portare con le misure disposte nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) la percentuale dei pazienti over 65 seguiti a domicilio al 10%, ben al di sopra della media europea rispetto alla quale l'Italia oggi è ampiamente sotto-soglia (non arriviamo al 4%), appare quindi ben lontano. Manca la messa in campo effettiva dei progetti, manca l'impiego dei fondi da parte delle Regioni e manca, soprattutto, il personale. “Le risorse che stanno arrivando con il Pnrr sono preziose – premette Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva - ma vanno accompagnate con misure che ne consentano solidità strutturale anche dopo il 2025, a cominciare da un adeguato potenziamento del personale sanitario, e con la realizzazione di quelli che da tempo sono strumenti prioritari ma ancora non attuati appieno. Si tratta di dare ovunque e uniforme attuazione ai Piani diagnostico terapeutici e al Piano nazionale delle cronicità e di monitorare il raggiungimento degli obiettivi; di finanziare e monitorare il rispetto dei Livelli essenziali di Assistenza (Lea), per ridurre le diseguaglianze tra regioni e assicurare a tutti pari diritti. Serve un confronto costante con i cittadini e le associazioni di tutela dei diritti dei pazienti che, in questo anno e mezzo di pandemia, hanno mostrato di essere un fondamentale tassello del welfare del nostro Paese”.

Le risorse in manovra per il recupero delle liste d’attesa

A buona parte di queste richieste tenta di risponde oltre al Pnrr il Ddl di Bilancio in via di (faticoso) esame in Senato: la manovra stanzia infatti un altro mezzo miliardo per il recupero delle liste d'attesa coinvolgendo anche i privati e almeno parzialmente aggira il tetto di spesa per il personale, consentendo alle Regioni di sforarlo per il 10%. Poi proroga i rapporti di lavoro flessibile, stabilizza i “precari” del Covid e continua ad arruolare per tutto il 2022 i medici specializzandi.Ma si parte dai “numeri negativi” e al ministero della Salute lo sanno bene.

L’arretramento delle cure per malati cronici e acuti

L'Italia, tra malati cronici e “acuti”, arriva nel complesso a chiudere il secondo anno di emergenza sanitaria con un bilancio da far tremare i polsi, certificato dalle fonti più autorevoli: si va dal calo del 20,3% delle prestazioni ambulatoriali e specialistiche e dai 2 milioni in meno di prestazioni indifferibili (-7%) rilevati dall'Istat ai 1,3 milioni di ricoveri in meno (- 17%) denunciati mesi fa dalla Corte dei Conti, con un 13% in meno di ricoveri in chirurgia oncologica e un 20% in meno di ricoveri in ambito cardiovascolare e cardiochirurgico. Mentre secondo IQVIA accesso a diagnosi e cure per quattro principali aree terapeutiche - patologie respiratorie, cardiovascolari, metaboliche e oncologiche - hanno visto ridursi del 13% le nuove diagnosi, del 31% le visite specialistiche del 31%, del 23% le richieste di esami specialistici e del 10% l'accesso a nuovi trattamenti. I soldi in arrivo sono tanti ma vanno resi strutturali e soprattutto serve un cambio di passo sostanziale sulle politiche del personale. Ultima chiamata per una programmazione lungimirante dei fabbisogni, una formazione appropriata e per il pieno arruolamento di tutte le forze in campo.