Ospedali sotto stress: Piemonte, Liguria e Sicilia verso l'arancione

La necessità del super green pass

Come è possibile verificare nella tabella aggiornata sul sito di palazzo Chigi, in zona arancione resta però una maggiore stretta, perché, il super green pass (oltre che per tutte le attività per le quali è previsto già in zona bianca e gialla) è obbligatorio solo in questa fascia cromatica anche per:

- accedere ai negozi dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi, dove l’accesso è libero);

- partecipare ai corsi di formazione in presenza- praticare sport di contatto all’aperto;

- effettuare spostamenti con auto propria verso altri comuni o fuori Regione, a meno che non si tratti di spostamenti per lavoro, necessità e salute (in questi casi basta l’autocertificazione).

Umbria e Campania verso la zona gialla



Hanno ormai dati da zona gialla anche l’Umbria (29,3% i ricoveri area non critica e 10,2% in rianimazione) e la Campania (rispettivamente 23,5% e 10,2 per cento). Sarebbe così solo quattro (Molise, Puglia, Sardegna e Basilicata) le regioni che resterebbero in fascia bianca.

Norme identiche in zona bianca e gialla

Va specificato che con l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca (per ora fino al 31 gennaio) non c’è più di fatto alcuna distinzione tra le due zone a livello di misure anti-contagio. Ma in zona gialla i ricoveri ospedalieri sono maggiori (oltre il 10% di pazienti Covid in terapia intensiva e oltre il 15% nei reparti ordinari) e perciò la saturazione dei posti letto è un problema più grave che in zona bianca.