Ospedali, sport, viaggi e scuole: ecco le riaperture dall’1 marzo al 15 giugno

Stato di emergenza in scadenza il 31 marzo che non sarà prorogato. E quindi, a catena, tutta una serie di conseguenze: da aprile stop quarantene e mascherine ffp2 a scuola e addio al sistema dei colori delle regioni (bianco, giallo, arancione, rosso). Un sistema peraltro che ha perso di peso dal momento che le restrizioni ormai riguardano solo i no vax e sono diventate praticamente identiche a prescidere dalla fascia cromatica. E ancora l’intenzione di mettere «gradualmente fine all'obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all'aperto – tra cui fiere, sport, feste e spettacoli».

La trasferta fiorentina che ha visto il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenire nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 febbraio al Teatro del Maggio musicale ha fornito al capo del Governo l’occasione per delineare meglio la “road map” delle riaperture, dopo due anni di pandemia Covid (il 21 febbraio del 2020 veniva individuato il primo contagiato). Anche alla luce del pressing trasversale nella maggioranza (da Lega a Forza Italia, passando per il M5S) per un allentamento delle restrizioni.

Di qui l’esigenza di fare il punto sulle novità che contraddistingueranno i prossimi mesi, alcune definite anche prima che il premier decidesse di fornire ulteriori indicazioni. Un percorso a tappe, ancora da definire nei dettagli, che partirà il mese prossimo, fino al 15 giugno, quando cadrà l’obbligo di vaccinazione per gli over 50. E che si svilupperà in parallelo al prosieguo della campagna vaccinale.

1 marzo: stop quarantena per chi arriva dai Paesi extra Ue

Scatta subito lo stop alla quarantena dei viaggiatori che arrivano in Italia dai Paesi extra-Ue: dal primo marzo infatti varranno le stesse regole in vigore per i comunitari. Basteranno le stesse condizioni del Green pass base, cioè il certificato di vaccinazione, di guarigione, o un test negativo. Sempre dal primo marzo scatterà l’aumento della capienza di stadi e palazzetti (rispettivamente al 75% e al 60%, a fronte degli attuali 50 e 35 per cento).

10 marzo: dal pop corn al cinema alle visite in ospedale

Dal 10 di marzo via libera agli snack al cinema e allo stadio: sarà infatti nuovamente possibile «consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive». Nello stesso giorno scatterà anche il ritorno della possibilità di far visita ai propri familiari ricoverati in ospedale, per un tempo di 45 minuti al giorno. Entro la fine di marzo gli stadi dovrebbero tornare a capienza piena.