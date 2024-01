Ospitalità all’insegna del green

A poco più di un mese dalla sua apertura OLM – Nature Escape, l’innovativo eco-aparthotel, armoniosamente integrato nell’ecosistema della Valle Aurina (BZ), con impatto zero sul clima, ha appena ottenuto la prestigiosa certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council). È infatti la sostenibilità a guidarne il progetto, a partire da un design che si integra col territorio e dai principi della bioarchitettura. Un complesso circolare di 33 unità che evoca l’aspirazione all’infinito, in un luogo che vanta 35 laghi di montagna, 10 cascate, 120 sorgive di acqua potabile, torrenti e ghiacciai, là dove l’Alto Adige incontra l’Austria e svela tre comprensori sciistici. E’ il principio della vita che scorre perennemente ad ispirare questo nuovo concetto di ospitalità che ricomprende anche sauna finlandese privata mentre l’offerta gastronomica (prima colazione, un APÉRO Dinner e un OLM Dinner) sono a firma dello chef Berni Aichner. L’hotel fa parte della collezione Ecoluxury Retreats of the World, un’organizzazione che promuove le relazioni tra imprenditori dell’ospitalità di alta gamma impegnati, attraverso la propria attività, a sviluppare, supportare e finanziare progetti volti alla crescita economica dei propri territori e alla conservazione del patrimonio culturale e ambientale che li circonda con strutture virtuose nel rispetto dell’ambiente e nel condurre l’ospite a verso un turismo responsabile e consapevole. Molte di quelle che fanno parte della catena hanno ricevuto certificazione ambientale Ecco dieci strutture che ne fanno parte da nord a sud dell’Italia.

