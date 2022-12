Ospitalità: l’irrinunciabile charme del Sacher Hotel

Per cogliere la vera atmosfera viennese si deve andare all’Hotel Sacher, proprio di fronte all’Opera di Stato di Vienna. Con i suoi colori caldi e accoglienti, i mobili di fine ottocento e le fotografie dei tantissimi artisti che sono passati di là è un luogo magico. Ci si può fermare in uno dei suoi cinque bar per concedersi una fetta della sua famosissima Sacher La sua è una storia di famiglia quella iniziata nel 1876 da Eduard Sacher che ha tramandato in tutto il mondo il gusto della famosa torta Sacher (ogni giorno si vendono mille pezzi e oltre 350mila pezzi vengono spedite ogni anno solo nel periodo natalizio in tutto il mondo) secondo la ricetta del 1832 inventata da suo padre Franz Sacher, all'epoca sedicenne, commissionata dal principe von Metternich per i suoi ospiti più esigenti. Franz utilizzo' cioccolato, marzapane e marmellata di albicocche. Di fronte all’Opera di Stato di Vienna, l’hotel è sempre stato un luogo popolare dove gustare l’eccellente cucina prima o dopo gli spettacoli d’opera. Delle sue 150 camere alcune portano il nome di celebri ospiti, tra cui cantanti e direttori d’orchestra. Al Sacher, Graham Greene insieme con Orson Welles scrisse la sceneggiatura de Il terzo uomo, il film sulla Vienna del primo dopoguerra, occupata dagli alleati occidentali e dai sovietici. Dal 1934 la famiglia Gürtler-Winkler è proprietaria e gestisce l’Hotel Sacher.

7/11 9/11 Menu