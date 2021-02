Osram, non solo lampade. Arrivano gli accessori: sanificatori, dashcam e compressori Ampliata la gamma di prodotti attrezzature e cura dell'auto per il mercato aftermarket di Danilo Loda

Ampliata la gamma di prodotti attrezzature e cura dell'auto per il mercato aftermarket

Oltre il lighting. OOsram entra nel mercato automotive aftermarket lanciando una nuova serie di prodotti che esulano dal suo core business, che come noto è l'illuminazione. Tra le nuove proposte si parte da una linea di dashcam, passando per caricabatteria e avviatori, finendo con purificatori per l'aria e mini compressori per pneumatici.

Dashcam

La linea di dashcam, oggetto che sempre di più sta entrando nella dotazione personale di molti automobilisti, si compone di quattro modelli: Roadsight 20, Roadsight 30, Roadsight 50 e la dashcam posteriore Roadsight Rear 10. Tutte integrano un sensore G-Shock che attiva la camera e inizia la registrazione in caso di collisione, anche se questa è parcheggiata. I filmati registrati possono essere trasferiti direttamente al proprio smartphone tramite l'app Osram dedicata, opzione questa non disponibile però per il modello Roadsight 20.

Aria virus free

Per l'aria pulita al'interno dell'abitacolo ecco il purificatore d'aria AirZing Min, in grado di rimuove oltre il 99% di germi, batteri e neutralizza i cattivi odori, grazie alla tecnologia consolidata di Osram della luce led Uva, unita al filtro al biossido di titanio. Si fissa alle alette delle bocchette dell'aria e viene alimentato tramite Usb utilizzando l'adattatore per presa accendisigari presente nella dotazione.

Caricabatteria

Sono tre i battery charge propositi da Osram, ovvero i modelli 904, 906, 908 utilizzabili per diversi mezzi, quali tosaerba, motoslitte, barche e, ovviamente scooter, moto e auto. Il grande display Lcd retroilluminato semplifica il loro utilizzo che prevede comunque la pressione di un solo pulsante per avviare il ciclo di ricarica nel caso la batteria fosse totalmente scarica, o di manutenzione una volta completata la prima fase.Si rimane in tema batterie con gli avviatori al litio Batterystart 200, 300 e 400. Integrano una luce Led per poterli utilizzare anche al buio e grazie alla connessione Usb consentono di ricaricare anche smartphone, tablet ed altri dispositivi elettronici. Oltre ai tre modelli “consumer”, Osram offre anche una versione professionale, il Batterystart PRO, pensato per le officine.

Pneumatici

Per la cura degli pneumatici ecco i compressori d'aria proposti in tre versioni: l'analogico Tyreinflate200 e i digitali Tyreinflate 450 e 1000, entrambi con funzione automatica di stop. Dalle dimensioni contenute per averli sempre con sé, sono forniti con una serie di adattatori che consentono di utilizzarli per gonfiare anche le ruote di scooter e biciclette, oltre ad altri oggetti come gommoni, materassini e via dicendo.