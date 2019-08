Osram in rally a Francoforte dopo il rilancio di Ams Il gruppo austriaco ha messo sul piatto 38,5 euro per azione, superando i 35 euro dell'offerta Bain-Carlyle di Paolo Paronetto

La guerra a colpi di offerte per il controllo di Osram mette le ali al titolo della società, quotato alla Borsa di Francoforte . Le quotazioni sembrano comunque avere ancora spazio per crescere, dato che al momento i corsi di Borsa sono inferiori sia al prezzo dell'offerta originaria di Bain e Carlyle (35 euro per azione) che a quello del rilancio dell'austriaca Ams, arrivato nel week end a 38,5 euro per azione.

L'offerta di Ams è in linea con la proposta già discussa, e poi ritirata, un mese fa. Allora, ha spiegato l'a.d. di Ams, Alexander Everke, Osram «aveva espresso valide preoccupazioni», ma «penso - ha aggiunto - che con l'offerta che abbiamo consegnato loro ieri abbiamo risposto a tutti i dubbi». Everke ha anche sottolineato che il gruppo austriaco ha messo gli occhi su Osram «da molto tempo». La proposta di Bain e Carlyle, d'altra parte, sembrava già destinata al fallimento dopo che la scorsa settimana uno dei principali azionisti di Osram, Allianz Global Investors (ha il 9,3% del capitale), l'aveva respinta giudicandola troppo bassa. Ams valuta Osram 3,7 miliardi di euro (4,1 miliardi di dollari) e, secondo quanto spiegato da Everke, ha «contatti regolari» con gli investitori, tra cui Allianz (che del resto è azionista della stessa Ams con lo 0,38% del capitale). Alla Borsa di Zurigo, intanto, i titoli Ams perdono il 10,07% a 44,13 franchi svizzeri.

