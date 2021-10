Osservatorio componentistica: imprese poco innovative ma la transizione accelera

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sulla carta, è davvero la “tempesta perfetta” per l’indotto auto made in Italy. Legato a doppio filo alle lavorazioni sul powertrain tradizionale, benzina e diesel, con il freno tirato sugli investimenti in ricerca e sviluppo e con un modello di innovazione «in house» che rischia di rallentare la trasformazione tecnologica delle imprese. È quanto emerge dalla nuova fotografia al mondo della componentistica automotive fatta da Camera di commercio di Torino, Anfia e CAMI-Ca’ Foscari.

In un anno “anomalo” come il 2020 i dati congiunturali contano fino ad un cento punto, il comparto comunque ha perso quasi il 12% del suo giro d’affari e deve fare i conti con un mercato domestico che quest’anno chiuderà con un milione e mezzo di immatricolazioni, in lieve ripresa sul 2020 ma sotto del 22% sui volumi del 2019. Ma lo studio realizzato su un campione di oltre 400 imprese dice molto sulla situazione dell’automotove italiano.

In primis, la pandemia ha avuto come effetto secondario quello di frenare gli investimenti in ricerca e sviluppo e che introducono innovazioni di prodotto e di processo. In un settore in forte transizione tecnologica rallentare sull’innovazione significa, per le imprese italiane, rischiare di restare ai margini delle filiere europee. Serve dunque accelerare, soprattutto sull’innovazione di prodotto. Soprattutto alla luce di un dato: tra il 72 e il 77% delle imprese lavora a produzioni collegate al powertrain tradizionale, benzina o diesel.

In materia di mobilità elettrica però non si comincia da zero e i produttori italiani sono cresciuti tanto da raggiungere una quota significativa tra chi si posiziona sui powertrain elettrificati, il 47,5%. Un terzo degli intervistati poi lavora sulle alimentazioni a metano o a Gpl, specializzazione tutta italiana, mentre un sorprendente 6,9% si dichiara posizionato sulle fuel cells.

In tema di innovazione, la difficoltà di recuperare competenze condiziona parecchio le scelte delle imprese che solo nel 12% dei casi ha avviato delle attività di aggiornamento per prepararsi al cambiamento, mentre il 67% non ha apportato alcun cambiamento alle proprie attività in vista del mutato scenario. Su questo fronte le imprese confermano la tendenza a muoversi in autonomia e poco meno della metà ha avviato almeno una relazione di collaborazione.