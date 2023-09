Osservatorio Esg e sito sostenibilità al servizio delle Pmi in svolta green

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una vera e propria palestra di sostenibilità per le piccole e medie aziende di Piazza Affari, che nel 2017 non avevano alcun obbligo di rendicontazione Esg. E, grazie alle domande del questionario del Sole 24 Ore, si sono cimentate molto prima delle omologhe europee con le regole green e social che nei prossimi anni diventeranno obbligatorie con la Csrd, la nuova dichiarazione non finanziaria targata Bruxelles.

Nel 2017, quando è iniziata la prima raccolta di dati dell’Osservatorio, mancavano le informazioni Esg sulle Pmi quotate in Piazza Affari. Dalle Midcap e dall’ex Aim (oggi Egm), l’invio del questionario si è poi esteso a tutti i titoli sottostanti gli indici della Borsa di Milano, ad eccezione delle aziende a più alta capitalizzazione (Ftse-Mib) già ampiamente allenate ai temi Esg e supercoperte dagli analisti finanziari. Ruolo chiave nell’iniziativa lo hanno svolto la redazione di Plus24, l’Ufficio studi del Sole 24 Ore e la consulente Stefania Di Bartolomeo.

La sesta edizione (2022) ha poi visto il coinvolgimento di docenti e ricercatori dell’università Bicocca: sono state raggiunte 351 società con un tasso di risposta del 42%. I temi dell’indagine sono stati sintetizzati dall’ateneo in tre indicatori ad hoc: Esg Awakeness, Sustainability Monitoring e Sustainability Governance. I tre indici sintetizzano il riconoscimento dell’importanza dei fattori Esg, la capacità di monitorare il raggiungimento degli obiettivi sostenibili e di governare gli stessi attraverso strutture organizzative dedicate.

Da segnalare che è già tutto pronto per partire con la settima edizione, quella del 2023. In ottobre saranno inviati i questionari alle aziende quotate sul listino milanese coinvolte nel monitoraggio. Nel mese successivo avverrà l’elaborazione delle risposte e in dicembre ci sarà la pubblicazione dei risultati. Fra l’altro, parte dei dati dell’Osservatorio Esg sono disponibili sul canale Sostenibilità del Sole 24 Ore: saranno disponibili, in particolare, il database interattivo relativo all’ultima indagine Esg e il report con la metodologia dell’analisi condotta dalla Bicocca con tutti i risultati.

Il canale Sostenibilità del Sole 24 Ore è stato lanciato il 5 giugno 2020, in piena pandemia Covid, quando molte aziende capirono l’importanza della sempre trascurata S di sociale. Il canale è costantemente aggiornato con inedite news analysis delle principali novità emerse in tema Esg a livello internazionale e con gli articoli sul tema pubblicati sul Sole 24 Ore. Il sito è suddiviso in diverse sezioni: Finanza e risparmio, Normativa, Terzo settore, Energia e ambiente, Green economy e Osservatorio Esg.