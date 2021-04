Osservatorio Esg sulle imprese. Faro su chi è veramente green

3' di lettura

Sono sempre più stringenti gli obblighi informativi per la definizione di un’attività finanziaria o di un investimento sostenibile. Mentre l’Europa lavora alla tassonomia per la definizione dei criteri Esg, il 10 marzo è entrato in vigore il regolamento Ue sulla disclosure della finanza sostenibile (Sfdr), che consentirà ai risparmiatori di scegliere gli investimenti sostenibili in modo consapevole.

La trasparenza circa la sostenibilità è sempre più richiesta da tutti gli stakeholder del mercato, ma a redigere una rendicontazione non finanziaria ad oggi non sono tutte le società quotate. Le aziende con meno di 500 dipendenti, con un capitale sociale inferiore ai 20 milioni o un fatturato sotto i 40, non ne hanno l’obbligo.

Loading...

Spesso le Pmi che quotano sul mercato italiano non dispongono delle competenze tecniche e delle risorse necessarie per preparare i report di sostenibilità secondo standard sofisticati e all’avanguardia (Gri e Sasb). La rendicontazione delle Pmi risulta ancora insufficiente, ma il rispetto dei criteri Esg è divenuto un fattore decisivo sia per gli investitori che chiedono la divulgazione di tali informazioni che per i risparmiatori, impazienti di costruire un portafoglio sostenibile.

La Consob fa riferimento alla possibilità di applicazione della Dnf, differenziando eventualmente il dettaglio delle informazioni in base alla dimensione dell’impresa, ma allo stesso tempo cresce la pressione per molte delle Pmi a fornire determinate informazioni non finanziarie anche ad altre imprese. Ad esempio, se fornitori di grandi emittenti obbligati alla Dnf o di società con una particolare attenzione alla filiera di prodotto. In pratica manca un unico standard di sostenibilità e per i gestori non risulta facile individuare le società che adottano i criteri Esg.

Se è vero comunque che le Pmi del mercato italiano, per la comunicazione in ambito di sostenibilità, ad oggi hanno meno obblighi circa la compilazione delle Dnf, è anche vero che nulla le ostacola ad adottare tutti i criteri necessari per il rispetto dell’ambiente, delle politiche sociali e di governance. In questa direzione, da quattro anni il Sole 24 Ore, attraverso l’Osservatorio Esg, ha voluto considerare le Pmi italiane.