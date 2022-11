Osservatorio Mecspe: giù la fiducia ma ordini e ricavi tengono

Il contesto operativo resta tuttavia sfidante, con gli aumenti dei costi energetici a rappresentare la più grande preoccupazione per gli imprenditori del manifatturiero (49%), seguiti dalla paura per la guerra Russia-Ucraina (18%), dall'aumento dei prezzi e dalla difficoltà di reperimento delle materie prime (10%) e infine dall'instabilità politica e dall'inflazione (entrambi al 5%).

Nonostante le difficoltà che colpiscono tutti i comparti produttivi del Paese, le imprese manifatturiere non mettono però in freezer i piani di sviluppo e in otto casi su dieci sono intenzionate a intraprendere un percorso di espansione in termini di dimensioni, produzione e internazionalizzazione.

Il fatturato del secondo quadrimestre tiene, per il 53% cresce rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre le previsioni per la fine dell'anno sono positive per quasi sei aziende su dieci.

In aumento anche l'export, e in particolare rispetto al primo quadrimestre sale il numero di imprese che generano oltre il 70% del proprio fatturato all'estero (dal 7% al 13% del campione), prevalentemente in Paesi Ue, in particolare verso Germania e Francia.

In crescita anche l’attenzione verso i fondi Pnrr, con investimenti digitali delle imprese che nei prossimi anni saranno concentrati in cybersecurity (41%), robotica collaborativa (25%), additive manufacturing (25%) e cloud computing (23%).