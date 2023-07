Osservatorio Mecspe: ricavi e ordini tengono nel 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ricavi stabili o in crescita, con un portafoglio ordini giudicato mediamente adeguato. Nonostante il rallentamento in atto sia percepito, per le aziende il quadro globale dell’attività resta ancora mediamente positivo.

È il risultato dell’Osservatorio Mecspe, ricerca che da 10 anni monitora l'andamento dell'industria manifatturiera italiana, realizzato in questa fase anche in vista dell'edizione barese della fiera di riferimento organizzata da Senaf.

Il primo quadrimestre è stato segnato sicuramente dalla difficoltà di reperimento delle risorse umane (per il 59%) e delle materie prime (40%), oltre che dall'aumento dei tassi di interesse. Ma dal punto di vista del business, nonostante tutto, per quasi tre quarti delle imprese i fatturati restano stabili o in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, così come per il 75% del campione il portafoglio ordini è considerato adeguato.

Sulla base dei dati emersi dall'Osservatorio si rende necessario per le imprese diventare sempre più efficienti in modo da ottimizzare i costi, essere sostenibili economicamente e competitive a livello globale. Sicuramente l'innovazione è uno degli aspetti principali per trasformare le aziende e renderle più moderne, ma per una crescita strutturale del settore questo è solo un tassello. Sarà necessario proseguire anche sulla crescita delle risorse, tema oggi molto sentito dalle imprese, e sulla creazione di una cultura green che metta al centro le persone e la società in ottica ESG.

«L’industria - spiega Maruska Sabato, Project manager di Mecspe - si conferma pilastro dell’economia italiana e gli imprenditori hanno capito l’importanza di continuare a investire in innovazione e nella crescita delle risorse con una formazione adeguata . Soprattutto in questa fase dove si stanno affacciando nuove tecnologie come l'AI che potrebbero rivoluzionare il settore, ma che richiedono competenze specifiche e difficili da reperire sul mercato. Oggi Mecspe ha un compito importante: accompagnare gli imprenditori durante questo percorso di trasformazione digitale mettendo a loro disposizione non solo la parte espositiva, che resta importante, ma tutte le connessioni che si creano in fiera grazie alla presenza di associazioni di settore, aziende ed esperti».