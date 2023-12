Osservatorio permanente giovani-editori, premiati a Firenze i vincitori dei concorsi 2022/2023

Gli studenti, divisi in redazioni o singolarmente, hanno avuto la possibilità di esprimere la propria opinione, le proprie idee e riflessioni attraverso una sana e divertente competizione fatta di post testuali, video, gallery fotografiche e vignette.

L’edizione 2022/2023 è stata vinta da Greta Todeschini dell’Istituto Turoldo di Bergamo.

Karen Nahum (Sole 24 Ore): «Più forte dialoco con ragazzi e scuole»

“Siamo molto orgogliosi di far parte dell’Osservatorio Giovani Editori- dichiara Karen Nahum, Direttore Generale Publishing Digital del Gruppo 24 ORE, che si inserisce fra le attività per rafforzare il nostro dialogo con i ragazzi e le scuole. Per noi è molto importante trasferire l’affidabilità e l’autorevolezza delle informazioni e del lavoro di accuratezza nel racconto dell’informazione. Con Il Sole 24 ORE stiamo sperimentando sulle diverse piattaforme la nostra relazione con i ragazzi un approccio che passa per contenuti e formati innovativi a partire dall’importanza di fare educazione e cultura finanziaria. E proprio ai giovani è dedicato uno dei 10 punti del nostro Manifesto per l’Educazione Finanziaria, lanciato durante il Festival dell’Economia di Trento e sottoscritto da autorevoli membri della comunità economica e accademica italiana nonché da centinaia di cittadini. In un mondo sempre più globalizzato e accelerato dalla velocità di diffusione delle informazioni sul web e sui social media, ragazzi e bambini diventano soggetti dell’economia sempre prima ed è bene che si cominci ad insegnare l’educazione finanziaria il più presto possibile”.

“I ragazzi oggi di oggi vivono un contesto segnato da crisi geopolitiche e guerre- afferma Marco Quattrone, Marketing Director Corriere della Sera - ma anche di grandi rivoluzioni legate allo sviluppo della tecnologia con le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale. Informarsi e confrontarsi con l’attualità rappresenta una ricetta essenziale per allenarsi ad essere cittadini dell’Italia e del mondo. “Il Quotidiano in Classe” rappresenta un’eccellenza perché offre l’opportunità di stimolare dibattiti, raccogliere punti di vista diversi e crescere insieme.”

Loading...