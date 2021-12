Osservatorio Sole 24 Ore, il 55% delle società dichiara i tagli della CO2

In ambito sociale le Pmi, per quasi la totalità del campione (percentuali vicine al 100%), rispondono in maniera affermativa circa l’impegno a garantire le pari opportunità, il rispetto dei diritti umani, come anche nell’attrarre talenti, ma la percentuale si abbassa notevolmente al 41% se si guarda alla fissazione di target e scadenze anche in tale ambito.

Governance e dintorni

Riguardo alla governance, invece, in termini assoluti c’è un’evidente crescita rispetto ai dati raccolti nelle edizioni passate sulla presenza di una figura interna dedicata alla sostenibilità (64%); le aziende, dunque, si sono adoperate nel cercare figure professionali dedite alla creazione ed integrazione di strategie sostenibili all’interno dei cicli produttivi aziendali.

In sintesi, spiega Bonanni, circa l’indagine conclusa: «Il 2021 è stato un grande anno per la sostenibilità, tuttavia siamo ancora troppo legati al primo pilastro Esg, ossia l’ambiente, andando leggermente ad oscurare l’aspetto sociale e di governance nel decidere i target ed obiettivi aziendali. Indubbiamente le società hanno mostrato un impegno maggiore verso l’impatto ambientale in quanto gli obiettivi risultano più facilmente quantificabili e tracciabili».