Ossigeno alle imprese: il grande balzo dei prestiti bancari in Europa

INTERVENTI FISCALI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA

È evidente che la forte riduzione delle perdite attese per le banche offre incentivi a concedere nuovi prestiti o rinnovare quelli esistenti nel momento in cui c'è una crescita incontrollata del rischio di credito. In aiuto è poi arrivata la Banca Centrale Europea (BCE) che ha garantito finanziamenti agevolati a breve termine alle banche per 300 miliardi al tasso molto favorevole dello -0,5%, incentivando prestiti-ponte alle imprese in difficoltà. Ma non sono mancati 140 miliardi a più lungo termine (3 anni) alle stesse condizioni molto vantaggiose.



L'intervento di emergenza di governi e banche centrali sembra avere funzionato: a marzo 2020 le banche europee hanno erogato la somma record di 124 miliardi di € alle imprese, un valore di circa 6 volte maggiore rispetto ai massimi registrati negli ultimi 20 anni (cfr. Figura 2).

PRESTITI BANCARI ALLE IMPRESE/1

Un quarto dei prestiti sono andati alle corporations francesi (37,6 miliardi); Italia, Germania e Spagna seguono a distanza con 22, 17 e 16 miliardi rispettivamente. Una predominanza francese non era da considerarsi inaspettata vista la dimensionalità del settore (il più grande d'Europa in termini di capitalizzazione) e l'elevato impegno mostrato nel finanziare il settore privato non finanziario già prima della crisi. In ogni caso, tutte le grandi economie hanno visto i prestiti alle imprese crescere di 3-4 volte rispetto alla norma storica nel corso dell'ultimo mese (cfr. Figura 3).

PRESTITI BANCARI ALLE IMPRESE/2 Decomposizione per Paese. Media mobile a 3 mesi. Valori in miliardi di euro. (Fonte: Banca Centrale Europea)

L'analisi dei flussi storici di Figura 3 mostra come l'ultimo mese sia chiaramente fuori scala e come l'esposizione del sistema bancario francese verso il settore privato non finanziario nazionale fosse già forte negli ultimi 5 anni (barre rosse), a fronte di un sostanziale deleveraging dei settori corporate italiani e spagnoli (questo con indebitamento sempre in riduzione dal 2011, barre gialle). Le imprese tedesche (barre blu) che erano tornate ad indebitarsi dopo un periodo di forte prudenza, avevano già iniziato un periodo di contrazione del funding bancario ad inizio 2019.



Di conseguenza, l'incremento dei prestiti in Italia e Germania a marzo 2020 è risultato in misura percentuale più imponente e più dipendente dal varo degli schemi di garanzia. Non a caso la survey della Banca Centrale Europea (BCE) sugli standard creditizi pubblicato qualche giorno fa mostra un irrigidimento dei criteri di approvazione dei prestiti delle banche italiane e tedesche – successivamente compensato dalla presenza delle garanzie – a fronte di una sostanziale invarianza degli standard per il sistema bancario francese.