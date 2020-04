Osti (C.P. Company): «Puntiamo su e-commerce e smartworking. Ma questa crisi deve far ripensare i ritmi del sistema» Prosegue la serie di articoli-interviste su come manager e imprenditori stanno affrontando l’emergenza sanitaria ed economica e su quali scenari intravedono per il futuro a breve e medio termine di Giulia Crivelli

2' di lettura

Lorenzo Osti, presidente di C.P. Company, storico marchio di casualwear

Iniziamo dalla parte produttiva: avete chiesto una deroga – come previsto dai provvedimenti del Governo - se avete strutture produttive o siete completamente fermi?

No, fortunatamente non abbiamo chiesto deroghe e non siamo completamente fermi. I nostri reparti lavorano in smartworking per mandare avanti prototipi e i campionari per le collezioni 2021 ma solo con i fornitori esteri, perché i lavoratori italiani ovviamente sono chiusi.

Quali misure avete adottato per i lavoratori come conseguenza del lockdown?

Abbiamo adottato immediatamente misure precauzionali, anche prima del lockdown: smartworking e fornitura di Dpi (dispositivi protezione individuale) a tutti i dipendenti.

Quali misure avete adottato per la gestione dei negozi? Avete chiesto ai proprietari deroghe per gli affitti?

Per quanto riguarda i nostri negozi, ci siamo avvalsi del credito di imposta e solo ora stiamo valutando se chiedere una riduzione per il mese di aprile.

Vi siete attrezzati con l’e-commerce? Se sì, praticando che tipo di sconti?

L’e-commerce è per noi un canale importante. Nel mese di marzo, ha subito una flessione del 40%, ma ora è tornato a regime. Non abbiamo applicato nessuna scontistica, ma abbiamo introdotto free shipping in Europa, Stati Uniti e Canada