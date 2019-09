Ostia: tre ergastoli al clan Spada per associazione mafiosa Condanna per capi Carmine Spada, detto Romoletto, per Roberto Spada, già condannato per la vicenda della testata ad un giornalista della Rai e per Ottavio Spada, detto Marco

(Ansa)

Tre ergastoli e riconoscimento dell’associazione mafiosa. È quanto deciso dai giudici della Corte d'Assise di Roma nel maxiprocesso ad appartenenti al clan Spada. Ergastoli per i capi Carmine Spada, detto Romoletto, per Roberto Spada, già condannato per la vicenda della testata ad un giornalista della Rai e per Ottavio Spada, detto Marco.

La testata al giornalista di Rai Due

I giornalisti della trasmissione di Rai Due “Nemo-nessuno escluso” Daniele Piervincenzi ed Edoardo Anselmi, furono aggrediti dopo che avevano rivolto a Spada alcune domande sui suoi legami con Casapound. L'esponente dell'omonimo clan sferrò una violenta testata a Piervincenzi causandogli la rottura del setto nasale. Per i pm della Dda, Ilaria Calò e Giovanni Musarò, si tratta di una «condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione propria delle organizzazioni mafiose».