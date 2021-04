Osvaldo Perfido (Amplifon): «Abbiamo incremento del 50% le ore di formazione per addetto»

1' di lettura

Un incremento del 50% delle ore di formazione medie per dipendente rispetto al periodo antecedente. Con questo dato Osvaldo Perfido, Italy Hr director di Amplifon, sintetizza l’impatto del Fondo nuove competenze sull’azienda e aggiunge: «Amplifon ha avviato un percorso formativo strutturato che è stato aperto al 100% della popolazione aziendale, sia per le persone in posizione di back office sia per i dipendenti dei negozi».

Quali corsi sono stati attivati?

Abbiamo strutturato dei percorsi diversificati per tipologia di ruolo, ma tutti con un obiettivo comune: spingere sulle competenze innovative e sulla digitalizzazione, con un’attenzione alla managerialità, al change management e allo sviluppo

di nuove competenze

cross-funzionali.

Una nuova chance? O già in passato avete sperimentato percorsi formativi simili?

Nonostante Amplifon abbia sempre investito sulla formazione, l’opportunità del Fondo ci ha permesso di amplificare l’offerta in ottica di lifelong learning, con l’obiettivo di fornire competenze fondamentali in un mondo in continuo cambiamento.

Il punto di forza di questa esperienza?

L’opportunità di coinvolgere tutta la popolazione aziendale in un progetto win-win per l’azienda e il dipendente.

La finalità dei corsi è stata la riqualificazione del personale?

La nostra industry è in continua evoluzione e le skills su cui abbiamo puntato permetteranno ai dipendenti di poter navigare questi cambiamenti in maniera più consapevole. Abbiamo inoltre investito molto sullo sviluppo di competenze manageriali per permettere ai manager di giocare un ruolo cruciale nel traghettare l'azienda attraverso le sfide di oggi e di domani.