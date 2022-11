Otb e Tod’s estendono il welfare per i propri collaboratori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il perdurare del contesto inflattivo, con un conseguente alto costo della vita, conduce un numero crescente di aziende a erogare nuovi servizi di welfare per i propri collaboratori. Nell’industria della moda, il Gruppo Otb (al quale fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, le aziende Staff International e Brave Kid) ha deciso di rafforzare il proprio piano di welfare promuovendo iniziative dedicate alla salute e al benessere e predisponendo strumenti di supporto economico: a partire dal 28 novembre, per dieci giornate, il gruppo veneto darà l'opportunità a oltre 800 delle dipendenti accedere in modo gratuito ad un check-up completo per la diagnosi precoce del tumore al seno femminile, inizialmente nelle sedi operative venete per poi estendersi alle sedi delle altre regioni. Inoltre, per supportare i propri collaboratori che rientrano nelle fasce di reddito più esposte all'attuale situazione di inflazione crescente corrisponderà dei buoni carburante dal valore complessivo di 200 euro per ognuno.

«Più del 60% della nostra popolazione aziendale è composta da donne: il loro benessere è la nostra priorità, in linea con le azioni che mettiamo in campo ogni giorno con Otb Foundation - ha commentato Renzo Rosso, fondatore e presidente del Gruppo Otb -. Inoltre, soprattutto in questo momento dove l’inflazione incide sulla vita di tutti i giorni, le aziende devono fare la loro parte per essere vicino ai dipendenti più esposti e alle loro famiglie e Otb ha voluto contribuire con un gesto concreto».



Da parte sua, il Gruppo Tod’s ha appena comunicato a tutti i suoi collaboratori una erogazione straordinaria - sotto forma di welfare - pari a 500 euro netti, un modo concreto, come si legge nella nota del gruppo,«per ribadire lo spirito di solidarietà che da sempre contraddistingue il rapporto tra l'azienda e i propri collaboratori». Il gruppo marchigiano ha infatti avviato da qualche anno il “Progetto Welfare”, che comprende l'assicurazione sanitaria per i dipendenti e i rispettivi nuclei familiari, un sussidio allo studio, per contribuire alle spese di acquisto dei libri di testo per i figli dei dipendenti in età scolare e un bonus di solidarietà, vale a dire un contributo economico pari a 1.400 euro lordi per collaboratore, con la possibilità di convertirlo in flexible benefit, incrementandone quindi il valore effettivo per i beneficiari.