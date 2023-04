Otb Foundation, a Renzo Rosso e Arianna Alessi il premio «La moda veste la pace»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono Renzo Rosso, fondatore e presidente del gruppo Otb e di Otb Foundation, e Arianna Alessi, vicepresidente di Otb Foundation ad aver ricevuto il premio «La moda veste la pace» 2023. Il riconoscimento viene dato ogni anno dall’African Fashion Gate a persone autorevoli che si sono distinte per l’impegno verso l'inclusione e la lotta contro la discriminazione e il razzismo. Il premio, che esiste da 10 anni, ha il patrocinio dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Cnmi e della Figc.

L’impegno in Ucraina e i 443 profughi accolti

African Fashion Gate - laboratorio permanente creato per rendere più inclusivo il mondo della moda, dell’arte e dello sport - ha voluto premiare il presidente e la vicepresidente della Otb Foundation soprattutto per l'impegno dimostrato nel supporto alla popolazione ucraina dallo scoppio del conflitto, il 24 febbraio 2022. La fondazione del gruppo di Breganze (Vi), cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Martin Margiela, Marni e Victo&Rolf solo per citarne alcuni, nel febbraio dello scorso anno ha accolto subito l’appello lanciato da Unhcr e inviato sostegni a circa 7mila persone. La Otb Foundation ha poi organizzato pullman che partivano dall’Italia verso l’Ucraina carichi di materiale sanitario e tornavano in Italia con a bordo donne e minori, ai quali sono stati trovati alloggi e che sono stati inseriti nei progetti di accoglienza del ministero dell’Interno. Nel complesso, la fondazione ha accolto in 443 rifugiati ucraini e ha avviato il primo progetto in Italia di inserimento lavorativo di lungo periodo per alcuni rifugiati ucraini nelle società del gruppo e in altre aziende del territorio.

La premiazione si è tenuta a Breganze, presso la sede del gruppo Otb: «Il lavoro della Fondazione rappresenta un modello concreto di sostenibilità sociale – ha dichiarato Renzo Rosso –. Ho sempre creduto nel valore della restituzione, l’impegno verso l'ambiente, il territorio e le persone». Gli ha fatto eco Arianna Alessi: «Siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto con la Fondazione sia per i rifugiati ucraini in Italia e Moldavia che per i rifugiati del terremoto in Siria e Turchia, agendo in modo tempestivo ed efficace unendoci sin da subito a chi era già operativo in loco».

L’investimento a sostegno delle donne

Alessi ha anche acceso i riflettori su un nuovo progetto della Otb Foundation, tutto dedicato alle donne, i Brave Women Awards: «Convinti che solo attraverso la cultura possiamo cambiare la condizione lavorativa e di stipendio della donna, abbiamo investito 550 mila euro destinati a borse di studio per 55 giovani donne, meritevoli per curriculum accademico ma in situazione di difficoltà economica. Grazie a questo progetto avranno l’opportunità di accedere a un’istruzione di qualità nell’ambito del management aziendale e della pubblica amministrazione presso cinque prestigiose università del nostro Paese. Salvaguardare la dignità della Donna, contro la violenza in generale ed il suo empowerment è uno dei pilastri dell'operato di Otb Foundation».