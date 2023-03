Otb, l’80% degli allievi della Scuola dei mestieri al lavoro nel gruppo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Otto diplomati su dieci usciti dalla Scuola dei mestieri di Staff International sono stati già inseriti nel gruppo Otb. La seconda edizione di questa academy aziendale, creata durante i lockdown del 2020 ed effettivamente operativa dal 2021, si è dunque conclusa con successo e ha aperto la strada a una terza edizione: l’iniziativa del Gruppo Otb - cui, oltre a Staff International, fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander e Maison Martin Margiela tra gli altri - ripartirà settembre e le candidature apriranno a giugno.

Alla seconda edizione di questo progetto - il cui core è quello di uno stage professionalizzante - hanno partecipato 10 giovani talenti da tutta italia, l’80% dei quali verranno inseriti nelle sartorie e prototipie di Staff International a Noventa Vicentina (Vicenza), Milano e Tavarnuzze (Firenze).

Il processo di selezione per andare a formare una nuova classe di 10 studenti, come già scritto, inizierà a giugno e il progetto - uno stage formativo di 6 mesi e, a seguire, un periodo di apprendistato - partirà nel mese dopo l’estate. La selezione è rivolta a neodiplomati delle scuole tecniche, ITS, corsi specialistici, diplomi di laurea del settore moda di tutto il territorio nazionale e per candidarsi basta inviare una email ad academy@staffinternational.com

Alla base di questa Scuola dei Mestieri c’è la voglia di tramandare alle giovani generazioni le competenze sviluppate all’interno dell’azienda che gestisce direttamente ricerca e sviluppo dei prodotti, produzione e logistica di alcuni dei marchi presenti nel portafoglio di Otb e di licenze in esclusiva mondiale (Dsquared2).

Nell’ambito del percorso formativo i 10 allievi entrano in contatto con 19 “Maestri del Sapere”, dipendenti di Staff International incaricati di trasmettere il know how con un approccio innovativo, in linea con la contemporaneità, e con un metodo di insegnamento integrato tra teoria e pratica. L’obiettivo è anche quello di colmare il gap tra competenze richieste dalle aziende e offerta formativa delle scuole.