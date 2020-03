Otb torna a correre con Diesel Ricavi a 1,5 miliardi (+6,4%) L’ebitda di 190 milioni e posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019 di 124 milioni, dato che conferma la forte patrimonializzazione di Otb e la sua capacità di autofinanziarsi di Giulia Crivelli

Casualwear. Un'immagine delle collezioni Diesel per la primavera-estate 2020

3' di lettura

I cigni neri furono segnalati per la prima volta nel 1697 da esploratori olandesi di ritorno dall’Australia. Nessuno ipotizzò che fossero una rara variante dei cigni bianchi, era evidente che si trattasse di una specie a sé. Poi però è arrivato il filosofo e matematico Nassim Nicholas Taleb con il suo best seller, Black Swan, appunto, e tutti abbiamo iniziato a pensare ai cigni neri come a eventi che ci sorprendono perché mai avremmo potuto prevederli.

Per l’epidemia coronavirus, come per l’11 settembre o il crack di Lehman Brothers del 2008, si è tornato a evocare i cigni neri e un pensiero deve avercelo fatto anche Ubaldo Minelli, amministratore delegato di Otb, la holding costruita da Renzo Rosso intorno al suo primo marchio, Diesel.

«Il 2019 è stato un ottimo anno, in cui abbiamo raccolto i frutti del lavoro iniziato nel 2018 – spiega Minelli –. Il fatturato è tornato a correre: abbiamo chiuso a 1,53 miliardi, con una crescita del 6,4%. I cambiamenti fatti in ogni anello del nostro gruppo, fortemente integrato verticalmente, sono riflessi anche sulla redditività: l’ebitda è stato di 190 milioni, l’ebit di 18 e la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019 era di 124 milioni, dato che conferma la forte patrimonializzazione di Otb e la sua capacità di autofinanziarsi – sottolinea l’ad del gruppo –. Nel 2019 ad esempio abbiamo aperto 70 negozi monomarca nel mondo, aumentato la partecipazione in Viktor & Roof dal 51% al 70% e acquisito il marchio Amiri».

Ma il 2020 è iniziato (molto) in salita: Minelli ricorda di aver temuto fin dalla metà di gennaio, con le prime notizie sull’epidemia in Cina, che un nemico invisibile che veniva preso tanto sul serio da Pechino dovesse per forza essere molto pericoloso.

Non siamo più nel 1600, quando per andare in Australia dall’Europa servivano mesi di navigazione: il mondo globalizzato è come un gigantesco ma fragile domino. «Abbiamo istituito una task force interna all’inizio di febbraio che si è rivelata molto utile durante le settimane della moda di Milano e di Parigi – aggiunge l’ad di Otb –. Dobbiamo raccogliere dati in tempo reale da negozi e clienti wholesale, usare ogni mezzo digitale per non sospendere del tutto i rapporti commerciali e di fornitura. E sperare, ovviamente, che il picco dell’epidemia sia presto superato».