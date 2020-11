“Otello” di Giuseppe Verdi, diretta live dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino Zubin Mehta dirige orchestra e coro, Valerio Binasco cura la regia, in cartellone il 30 novembre di Valeria Ronzani

Zubin Mehta dirige orchestra e coro, Valerio Binasco cura la regia, in cartellone il 30 novembre

Il teatro tutto soffre, e la lirica forse di più. Perché richiede un grande impegno, di artisti e di costi. Perché le grandi scene di massa sono da sole un assembramento, perché in scena ci si tocca, ci si stringe, si canta vicini, e in orchestra si soffia, insomma... un disastro. Così, coi teatri di nuovo chiusi, ci si ingegna.

Alexander Pereira, attuale sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino (https://www.maggiofiorentino.com/), è deciso: “Lo streaming non funziona, non sarà questo a salvare la lirica”. Con buona pace del ministro Franceschini e dell'ultimo suo innamoramento tecnologico.

Così, se il sovrintendente è già stato sgridato dal Ministero perché spende troppo, lui ti risponde secco e deciso che ha fatto i conti, e che tenere aperto il teatro, proponendo artisti prestigiosi e stars del calibro di Placido Domingo o Cecilia Bartoli, facendo lavorare orchestra, coro e le maestranze tutte, è costato nei mesi scorsi esattamente come tenere il teatro chiuso. Perché lui trova gli sponsor. Chi vivrà vedrà, e incrociamo le dita.

Intanto anche per il prossimo prestigioso appuntamento, l'”Otello” di Giuseppe Verdi, dal vivo, in forma scenica, sul palcoscenico del teatro proprio come se ci fosse il pubblico in sala, lo sponsor c'è. Philippe Foriel-Destezet (uno degli uomini più ricchi del mondo, ndr), garantisce Pereira, è un ricco imprenditore francese innamorato della musica. Attualmente vive in Toscana e ha elargito 300.000 euro. Coi teatri chiusi fare questa prima in teatro (chiusi si, ma agibili per le prove) ha un che di metafisico, più Savinio che De Chirico; il pubblico ci sarà, a casa davanti ai televisori. Perché lunedì 30, alle 21,15, grazie a Rai Cultura Rai 5 trasmetterà la diretta live dell'opera.

NHK, ovvero la tv di Stato giapponese

Non solo, se la generale rispetterà i requisiti di sicurezza che i loro standard richiedono, e dalle prove già si vedono mascherine per il coro, plexiglass per l'orchestra, lo spettacolo sarà acquisito anche dalla NHK, ovvero la tv di Stato giapponese.