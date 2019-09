Otis-Schindler, spunta il piano per il colosso degli ascensori

Se si guardano i numeri, Schindler ha un fatturato di oltre 10 miliardi di franchi svizzeri, mentre Otis Elevator Company di circa 12,3 miliardi di dollari. Nascerebbe quindi un gruppo con un giro d’affari aggregato da oltre 20 miliardi di dollari.

Restano da capire le tematiche antitrust di un eventuale consolidamento a livello mondiale nel settore. Il mercato è infatti oggi dominato da una serie di grandi gruppi. Oltre a Schindler ed Otis, che sono tra i leader, ci sono infatti la finlandese Kone, conglomerate come Mitsubishi Elevator e ThyssenKrupp, oltre ad altre aziende come Hyundai Elevator. Il settore è in una fase di grande crescita, vista la necessità (in questo momento sentita soprattutto nelle grandi metropoli asiatiche) di progettare e costruire grattacieli e architetture verticali.