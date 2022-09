Otranto: Ultimo mare in Salento

Nel piccolo borgo di Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa, distante una manciata di chilometri da Otranto, uno dei luoghi cult del Salento fino al 2 ottobre è possibile rifugiarsi in un ex frantoio tra campagna e mare, trasformato in una residenza salentina, Livantea Agri Resort & Residence- Le stanze hanno nomi di piante mediterranee, come quelle che circondano la struttura dove un posto d'onore spetta all'ulivo, vero protagonista del luogo. Tra le esperienze particolari c'è il mini laboratorio di tessitura presso la Fondazione Le Costantine di Casamassella, nata 40 anni fa, come centro agricolo, artigianale e pedagogico mettendosi alla prova sugli antichi telai in legno di ulivo a quattro licci a pedale. Con l'aiuto delle tessitrici si scoprono tecniche risalenti a centinaia di anni fa, da quella dei “pinti” a quella detta “a fiocco”. Nell'oasi di 33 ettari che circonda Le Costantine si passeggia tra campi coltivati, alberi da frutta, agrumi, ulivi, lecci, macchia mediterranea e nel grande bosco, dove è possibile fare un picnic oppure un percorso fitness. Da non perdere il 17 settembre nella vicina Lecce lo spettacolo dal titolo “Totentanz: storia di un amore che vinse la morte, Antonia Fiermonte e Jacques Zwoboda”, che si terrà nel M.A.M.A. Museum, che abbraccia poesia, arte e musica.

