Ottavi di Champions League: l’Inter pesca l’Atletico, Napoli contro Barcellona e Lazio-Bayern

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L’Inter affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di Champions League. E’ l’esito del sorteggio Uefa avvenuto oggi a Nyon. Il Napoli affronterà invece il Barcellona mentre la Lazio dovrà vedersela con il Bayern Monaco.

«C’erano tutte grandi squadre. Sapevamo che da seconde questo sorteggio poteva essere complicato. Grande rispetto per l’Atletico Madrid. So benissimo come il “Cholo” Simeone prepara le partita. Sarà un avversario difficile da battere ma anche noi. Siamo in condizione di fare due gradi partite. Ci faremo trovare pronti», afferma Javier Zanetti, vicepresidente Inter, ai microfoni di Sky Sport, commentando il sorteggio degli ottavi di Champions League che vede l’Inter opposta all’Atletico Madrid. «Dovremo partire bene a San Siro ma dovremo fare lo stesso in Spagna - aggiunge Zanetti - Entrambe le squadre hanno grandi giocatori. Speriamo che la forma dell’Inter sarà quella di oggi ma c’è ancora tempo per quelle sfide».

Loading...

Questo il quadro degli ottavi di finale di Champions League dopo il sorteggio svoltosi a Nyon. Porto-Arsenal, Napoli-Barcellona, Paris Saint-Germain-Real Sociedad, Inter-Atletico Madrid, Psv Eindhoven-Borussia Dortmund, Lazio-Bayern Monaco, Copenhagen-Manchester City, Lipsia-Real Madrid.

Il Milan sfiderà la squadra francese del Rennes nel playoff di Europa League. Andata il 15 febbraio a San Siro, ritorno una settimana dopo in Francia. La Roma troverà, invece, il Feyenoord nel playoff di Europa League. Per i giallorossi si tratta del terzo confronto nelle ultime tre stagioni con gli olandesi dopo la finale di Conference League e i quarti di finale di Europa League dell’anno scorso. In entrambi i casi la squadra di Mourinho è riuscita a imporsi.