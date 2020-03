Ottenuto il beneficio, la classe di merito resta legata a quella del veicolo più “virtuoso” che c’è in famiglia?

No: il legame c’è solo nel momento in cui c’è da farsi riconoscere il beneficio. Successivamente ogni polizza vive di vita propria, con le penalizzazioni e gli avanzamenti previsti in base ai sinistri di cui ha almeno il 51% di colpa. E, se copre un mezzo di categoria diversa dal “virtuoso”, può retrocedere anche di cinque classi anziché due, se causa un sinistro da oltre 5mila euro.