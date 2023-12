Ottica, Lorraine Berton prima donna al vertice Anfao

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lorraine Berton è stata eletta alla guida di Anfao, l’Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici. La nuova presidente, prima donna al vertice, che guiderà l’Associazione per i prossimi 4 anni, succede a Giovanni Vitaloni, che ha ricoperto la carica dal 2017. Nominato anche il nuovo Consiglio di presidenza: vicepresidenti Sabrina Paulon, Massimo Barberis, da quest’anno presidente del Gruppo Lenti Anfao, Davide Degl’Incerti Tocci, presidente del Gruppo Giovani, Nicola Belli e Michele Gasparini. Il Consiglio sarà poi affiancato da delegati per specifiche attività: Enrico Tormen, Renato Sopracolle e Paolo Pettazzoni sono stati confermati rispettivamente alla Commissione tecnica, Eurom1 e Commissione Difesa Vista. Lorraine Berton, già vicepresidente Anfao con delega alle Relazioni Industriali, ha una grande esperienza nel settore. Imprenditrice, è titolare, con la sorella Elena, dell’azienda Arlecchino Srl che produce occhiali da 35 anni e della Two B Srl. È anche presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. «Trasparenza, coinvolgimento, innovazione e qualità sono i valori fondanti delle presidenze che mi hanno preceduto e che mi accompagnano da sempre nella mia esperienza nel Sistema Confindustria. La mia missione – ha dichiarato la neoeletta presidente – è continuare su questa strada di eccellenza, rafforzando tali principi e adattandoli alle sfide che il nostro settore e il mondo in generale ci pongono».