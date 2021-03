Otto accoltellati in Svezia, è attacco terroristico Otto persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia, in quello che la polizia ritiene “un attacco terroristico”.

(Afp)

Otto persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia, in quello che la polizia ritiene “un attacco terroristico”.

1' di lettura

Almeno otto persone sono state attaccate oggi da un uomo armato di un coltello nel centro di Vetlanda, in Svezia, piccola città del Sud-Est a circa 190 chilometri da Goteborg, seconda città svedese per dimensioni. Alcune persone sono “gravemente ferite”. Lo ha riferito la portavoce della polizia Angelica Israelsson Silfver, secondo quanto riportano i media locali. L'autore del gesto, un giovane ai vent’anni, è stato ferito dagli agenti e trasportato in ospedale. I media svedesi riportano che l’assalitore ha usato un’ascia.

La stazione ferroviaria di Vetlanda è stata chiusa su richiesta della polizia, che ha dispiegato un vasto numero di agenti per effettuare pattugliamenti e controlli nella città, che conta circa 13mila abitanti. Il ministro dell'Interno svedese, Mikael Damberg, ha definito l'attacco “terribile” e affermato che «al momento non è chiaro cosa sia successo e quale fosse il movente. La polizia ha arrestato un sospetto e avviato un'operazione per gestire gli sviluppi dell'attacco e ripristinare la sicurezza a Vetlanda». Anche il primo ministro svedese Stefan Lofven ha condannato l’attacco: «Affrontiamo tali atroci atti con la forza della nostra società», ha riferito all’agenzia giornalista TT.

Loading...

Premier, condanno questo atto orribile



“Condanno questo atto orribile”. Lo ha detto il primo ministro svedese Stefan Löfven in una dichiarazione, esortando tutti a “inviare un pensiero alle persone colpite dalla violenza e agli uomini e alle donne dell'assistenza sanitaria, della polizia e del comune che lavorano per prendersi cura dei feriti e ripristinare la sicurezza”. Il premier è in costante contatto con la polizia e le altre forze di sicurezza, riportano i media svedesi