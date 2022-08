Otto avventure alla scoperta e in balia dell'Oceano

Ricopre oltre il settanta per cento della superficie terrestre. Le sue correnti trasportano merci e sogni. Che sia Atlantico, Pacifico o Indiano, catalizza i desideri di viaggio e scoperta più ancestrali. Iperborea gli ha appena pubblicato un'edizione emozionante di The Passenger in cui ci guida nella loro esplorazione più profonda. Ecco otto avventure che si possono fare nell'Oceano.

