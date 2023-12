Otto big del food lanciano una sfida alle start up nel campo dell’eco-packaging

Materiali Innovativi: proposte all’avanguardia per prolungare la durata di conservazione dei prodotti, migliorare le caratteristiche funzionali e organolettiche e favorire la comodità di consumo.



Processi Efficienti: Soluzioni avanzate mirate a ridefinire il packaging nell’industria alimentare riducendo i costi, ottimizzando i processi e migliorando la tracciabilità dei prodotti.



Le star tup selezionate avranno l’opportunità di instaurare collaborazioni con le aziende alimentari coinvolte, mettere alla prova le proprie soluzioni in scenari reali e avvalersi del supporto di esperti, come Eatable Adventures, per affinare e avvalorare i loro progetti; inoltre, entreranno a far parte di un ecosistema collaborativo che favorisce la condivisione di conoscenze e idee all’insegna dell’Open Innovation, rendendendosi visibili a livello internazionale.

«Il Consorzio è consapevole dell’importanza di creare sinergie con nuove realtà emergenti e start up all’avanguardia per innovare in maniera sostenibile», spiega Giacomo Ponti, presidente del Consorzio Italia del Gusto.

«Investire in startup che lavorano su soluzioni trasformative – precisa Alberto Volpe direttore generale di Italia del Gusto – è fondamentale in un Paese come l’Italia dove l’agroalimentare è tradizionalmente uno dei punti di forza dell’economia».

Loading...