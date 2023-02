Otto destinazioni da scoprire

Sono otto le destinazioni in cui i corto e medio metraggi del BANFF Centre Mountain Film Festival, proiettati al pubblico nel corso del tour (37 eventi in giro per l'Italia fino al prossimo 4 aprile (per info su città e date https://www.banff.it) , conducono lo spettatore in un crescendo di meraviglia, stupore, ispirazione e gli permettono di disegnare una personale geografia di luoghi da esplorare, esperienze da provare, culture da approfondire. Ciò che rende eccezionali e coinvolgenti le immagini di queste pellicole è senza dubbio la scelta di luoghi selvaggi, di impronunciabile bellezza, una panoramica sulle incredibili destinazioni di viaggio in cui la natura incontaminata è protagonista indiscussa

