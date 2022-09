Otto destinazioni per vivere da vicino gli sport invernali

L'appuntamento sulle piste è fra circa 18 mesi, dal 10 al 21 gennaio 2024, ma Regione Lombardia ha voluto giocare d'anticipo e presentare ufficialmente un evento che coinvolgerà circa 3.700 atleti provenienti da tutto il mondo. Winter World Master Games, la più importante rassegna di sport invernali riservata agli “over 30”, è anche un'occasione per la promozione del turismo di montagna e per la valorizzazione del patrimonio naturalistico ed enogastronomico che accomuna le valli alpine lombarde e le due località trentine coinvolte. E se la presenza di una leggenda olimpica come Serhij Bubka (presidente della Imga, l'ente che organizza i giochi) ha aggiunto prestigio, le parole del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che ha parlato di “opportunità importante per il settore”, danno spessore istituzionale a una manifestazione che vale come una sorta di anteprima delle Olimpiadi Invernali del 2026. In attesa dell'evento, ecco i comprensori e le destinazioni teatro dei giochi a cui pensare già da ora per una vacanza sulla neve.



