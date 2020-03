Otto milioni di studenti a casa, ma scuole aperte presidi, bidelli e (in parte) prof

Lezioni a distanza su base volontaria

Da lunedì a disposizione dell’intero mondo della scuola c’è la pagina web dedicata che è stata messa a punto dal ministero dell’Istruzione e che include una serie di link a piattaforme disponibili gratuitamente per e-learning, a contenuti multimediali, ad «avanguardie educative» - come le chiama l’Indire - già sperimentate sul campo dagli istituti più avanti nell’uso delle tecnologie.

Nei territori in cui la “ferma” delle lezioni va avanti dal 24 febbraio - perché rientranti nella zona rossa e in quella gialla precedentemente individuate dal governo - iniziative del genere sono già state attuate nei giorni scorsi. Con alterne fortune, come racconta al Sole 24 Ore Luisa Giordani, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Terralba di Genova, complici anche le resistenze dei sindacati che si sono appellati al contratto nazionale di lavoro. Nel sottolineare che l’adesione dei professori avviene «su base volontaria» la preside genovese spiega di aver invitato gli insegnanti a produrre materiali per le lezioni a distanza «ma solo una minoranza ha deciso di farlo». E aggiunge: «Li invito, li sollecito ma non posso imporre nulla. I genitori purtroppo non hanno sindacato e devo fare anche la loro parte».

Verso il rinvio dei consigli di classe

Nella scuola ci sono tanti altri “momenti” su cui la sospensione delle attività didattiche non impatta. Ad esempio i consigli di classe. «Nella mia scuola ce ne sono diversi calendarizzati per i prossimi giorni - spiega Daniela Lazzati, dirigente dell’Istituto tecnico Maggiolini di Parabiago (Milano) - e in teoria si potrebbero fare. Ma adesso valuterò, sperando di avere indicazioni anche dall’Ufficio scolastico regionale. Magari li faremo slittare». E anche su questo punto una parola di chiarezza giunge dalla circolare del ministero che invita a posticipare le riunioni degli organi collegiali già fissate oppure a optare per una modalita di svolgimento a distanza. Per chi dovesse scegliere di farle comunque in presenza l’invito è quello di assicurare un «adeguato distanziamento tra le persone».



