Otto nuovi soci per Altagamma

Si rafforza la rapppresentanza del made in Italy di livello top. Come si legge in una nota Fondazione Altagamma, che dal 1992 riunisce le migliori Imprese ulturali e reative Italiane ed oggi è guidata da Matteo Lunelli (nella foto), ha annunziato l’ingresso di otto nuovi soci: tre eccellenze nel settore design Florim, Frette, Gessi; tre nel settore ospitalità Helvetia Bristol Firenze Starhotels Collezione, Lefay Resort Spa Lago di Garda, The Gritti Palace e due nel settore food beverage ovvero Acquerello e Pio Cesare.

«Siamo davvero orgogliosi di dare il benvenuto in Altagamma a queste otto eccellenze del Made in Italy, che nel loro Dna hanno inscritti i valori e le caratteristiche dell'alto di gamma italiano - dichiara Stefania Lazzaroni, direttrice generale di Altagamma -. Queste nuove adesioni, avvenute in un momento delicato per le aziende, confermano il riconoscimento di Altagamma come partner autorevole e proattivo nel supportare le imprese eccellenti. Imprese che sono una risorsa preziosa per il Paese e che complessivamente pesano il 7,4% del Pil, valgono circa 126 miliardi e impiegano, direttamente e indirettamente quasi 2 milioni di persone».

I nuovi ingressi portano Altagamma, nell'anno che celebra il trentesimo anniversario della sua fondazione, al numero record di 113 Soci, distribuiti su tutti i settori luxury.

In qualità di associate, le aziende partecipano a eventi e iniziative promossi dalla Fondazione avvalendosi di servizi riservati ed esclusivi. Grazie ai numerosi progetti trasversali, Altagamma dal 1992 - si ricorda dalla Fondazione - contribuisce alla crescita e alla competitività dei Soci e del comparto dell'alto di gamma e, di conseguenza, al rafforzamento dell'economia italiana.

MODA: Agnona, Alberta Ferretti, Bottega Veneta, Brioni, Brunello Cucinelli, Corneliani, Emilio Pucci, Etro, Fedeli Cashmere, Fendi, Gucci, Herno, Isaia, Kiton, Loro Piana, Max Mara, Missoni, Moncler, Piacenza Cashmere, Prada, René Caovilla, Salvatore Ferragamo, Sergio Rossi, Stone Island, Tod's, Valentino, Versace, Zegna.

DESIGN: Alessi, Alias, Artemide, B&B Italia, Bisazza, Boffi, Davide Groppi, Driade, Fantini, Florim, FontanaArte, Frette, Gessi, Giorgetti, Kartell, Living Divani, Moroso, Poltrona Frau, Porro, Riva 1920, Valcucine, Zanotta.

OSPITALITÀ: L'Albereta, L'Andana, Bellevue Syrene, Capri Palace, Cristallo - a Luxury Collection Resort & Spa, Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione, Hotel Bauer, Hotel de Russie - a Rocco Forte Hotel, Hotel Il Pellicano, Hotel Principe di Savoia, Lefay Resort & SPA Lago di Garda, Lungarno Collection, Masseria San Domenico, San Maurizio 1619, Splendido - a Belmond Hotel Portofino, The Gritti Palace, Verdura Resort, Villa d'Este.