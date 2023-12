Otto titoli imperdibili

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dal 14 al 28 gennaio

Médée

Il 2024 si apre con una nuova Médée di Cherubini, per la prima volta alla Scala nella versione originale in francese, ossia nella lingua primigenia e con la sonorità richiesta dal compositore per Parigi, dove il titolo debuttò nel 1797. Nelle memorie milanesi il titolo è legato alla Callas, che ne fu protagonista nel 1953 diretta da Bernstein. Oggi i ruoli si aggiornano con Sonya Yoncheva, soprano, e Michele Gamba sul podio. Regia attesissima di Damiano Michieletto.

Luigi Cherubini

Direttore Michele Gamba

Regia Damiano Michieletto

Loading...

Dall’1 al 24 febbraio

Simon Boccanegra

Terza nuova produzione nel cartellone, il Simone di Verdi è consegnato alla regia di Daniele Abbado, figlio di Claudio, il direttore che a partire dallo storico 7 dicembre 1971 trasformò il negletto “tavolino zoppo” in un cavallo di battaglia per la Scala, in casa e in tournée. Protagonista nel ruolo del titolo Luca Salsi, affiancato da Eleonora Buratto, nella parte toccante e determinata di Amelia. Ritorna in buca Lorenzo Viotti, beniamino milanese.

Giuseppe Verdi

Direttore Lorenzo Viotti

Regia di Daniele Abbado

Dal 20 marzo al 10 aprile

Guillaume Tell

Anche per il Tell, ultima opera del compositore pesarese, è un debutto l’approdo milanese nella versione originale, datata Parigi, 1829. A dar voce a note e libretto, molto più politico e libero, senza i divieti delle censure nostrane, un cast importante, con Michele Pertusi, Marina Rebeka e Dmitry Korchak nel ruolo tenorile di Arnold. Sul podio un rossiniano fin nel midollo come Michele Mariotti, in coppia con Chiara Muti, alla prima regia per la Scala.