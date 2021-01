Ottobre / Alfa Romeo Tonale

La nuova Alfa Romeo Tonale arriverà a ottobre 2021 e sarà costruita nello stabilimento Gianbattista Vico di Pomigliano d'Arco. La nuova Alfa Romeo Tonale sarà realizzata sulla stessa piattaforma utilizzata per Jeep Compass e verrà prodotta anche in versione plug-in hybrid con autonomia elettrica di oltre 50 chilometri. Il nuovo suv Alfa Romeo avrà una lunghezza di circa quattro metri e mezzo e sarà proposto anche in versione Tonale 4x4. Caratterizzata da una dinamica di guida ai vertici del segmento, come da tradizione del marchio italiano, la nuova Tonale presenterà anche una dotazione completa sul fronte dell'infotainment, della connettività e dei sistemi di assistenza alla guida