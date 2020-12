OTTOBRE / Bmw iX

Lunghezza e larghezza sono paragonabili a una X5, 4,92 metri per 2,00 e di un'altezza simile a quella della X6, 1,69 metri. Di inedito, in termini di design, c'è ancora una volta dal doppio rene che esaspera la formula verticale già vista su altri modelli recenti come la Serie 4. Il cuore del progetto stilistico, si trova però negli interni con le possibilità offerte dall'alimentazione elettrica. Lo spazio liberato dall'assenza del tunnel di trasmissione va a giovamento delle gambe dei passeggeri anteriori e posteriori e alla generale sensazione di minimalismo già riscontrata su altre elettriche recenti. Un effetto ribadito dalle scelte effettuate per quello che si trova davanti agli occhi di chi guida: schermo concavo e comandi fisici dall'aspetto essenziale, altoparlanti non più alla vista. E un volante esagonale per aggiungere un tocco di futurismo. La potenza è di 500 cv per un'autonomia di oltre 600 km.