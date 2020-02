«Out of the Ordinary»: viaggio alla ricerca di oggetti fuori dall’ordinario Un podcast su radio24.it, un appuntamento in onda, un'asta e prossimamente un docufilm su Sky Arte: arriva l'evento speciale “Out of the Ordinary”, dedicato a persone e oggetti non omologabili.

2' di lettura

Su Radio 24 e su radio24.it arriva “Out of the Ordinary”, un progetto nato per parlare di autismo raccontando attraverso un podcast, un appuntamento in onda, un'asta e, prossimamente, un docufilm su Sky Arte, ciò che non è omologabile e che è fuori dall'ordinario.

Prende il via sul sito di Radio 24 giovedì 20 febbraio un Podcast originale in sei puntate, che racconta il viaggio di Gianluca Nicoletti e del figlio Tommy, un ragazzo autistico di 22 anni, attraverso l'Italia alla ricerca di collezionisti di oggetti fuori dal comune, una sorta di diario di viaggio per raccontare persone straordinarie parlando di oggetti altrettanto fuori dall'ordinario.

Gli oggetti che verranno raccolti saranno protagonisti di un'asta speciale, alla Casa d'Asta Cambi, il 7 aprile, che avrà come tema centrale opere e oggetti caratterizzati dal ‘non essere convenzionali'; parte del ricavato sarà destinata alla realizzazione dell'atelier artistico e artigiano per persone autistiche, il Cervelli Ribelli Lab.



A Melog, il programma condotto da Nicoletti tutti i giorni alle 12 su Radio 24, è già partita una chiamata a raccolta agli ascoltatori, perché propongano i loro “oggetti straordinari” che verranno valutati da esperti e, se interessanti, entreranno a far parte dell'asta, visualizzabili e raccolti in un mini sito dedicato.



Il progetto coinvolge tutto il Gruppo 24 ORE: su IL, il magazine del Sole 24 Ore, un servizio fotografico racconterà il viaggio per immagini, e su ilsole24ore.com verrà raccontata l'asta.

Il viaggio di Gianluca e Tommy diventerà un docufilm, «Tommy e l'Asta dei Cervelli Ribelli», in onda prossimamente su Sky Arte, di cui sono già iniziate le riprese.

Il progetto «Out of the Ordinary» è un evento speciale dedicato a ciò che non è omologabile e che è fuori dall'ordinario, ed è stato creato dalla Factory Cervelli Ribelli, mirata alla valorizzazione delle differenze e dell'unicità, creata da Insettopia Onlus e da Kulta, agenzia multicanale.

Radio 24 e Sky Arte sono media partner dell'evento.

www.radio24.it